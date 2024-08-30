Önceki dönem başkanlık yapan AKP'li başkana "Ne yaptınız oğlum bu paraları?”

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Önceki dönem başkanlık yapan AKP'li başkana "Ne yaptınız oğlum bu paraları?”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bir önceki dönem başkanlık yapan Ak Partili Yücel Yılmaz’a sert eleştirilerde bulundu. Akın, “2022’den beri 6 kez kredi çekmişsiniz. Ne yaptınız oğlum bu paraları?” diyerek Yılmaz’ın harcamalarını sorguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz dönemde başkanlık görevini yürüten Ak Partili Yücel Yılmaz’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Belediye meclisinde yapılan görüşmeler sırasında, Akın’ın Yücel Yılmaz’a yönelttiği soru, büyük yankı uyandırdı: “2022’den beri 6 kez kredi çekmişsiniz. Ne yaptınız oğlum bu paraları? Alt yapı yok, körfezde arıtma yok. Yazık değil mi bu millete?”

Ahmet Akın, Yücel Yılmaz döneminde alınan kredilerin nereye harcandığı konusunda şeffaflık talep ederken, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

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Önceki dönem başkanlık yapan AKP'li başkana "Ne yaptınız oğlum bu paraları?”
Önceki dönem başkanlık yapan AKP'li başkana "Ne yaptınız oğlum bu paraları?”