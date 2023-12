Oniki Adalar'da deprem

Türkiye sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesinin geçtiği bilgilere göre bugün sabah 8.12’de Akdeniz- Oniki Adalar bölgesinde yerin 79.6 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem herhangi bir can veya mal kaybına sebebiyet vermedi.

MAÇ İZLEYEN VATANDAŞLAR DEPREME YAKALANMIŞTI

6 Şubat depreminin vurduğu Güneydoğu bölgesinde artçı depremlerin ardı arkası kesilmek bilmiyor. Dün Hatay’ın Antakya ilçesinde saat 21.24’te yerin 9.19 kilometre altında meydana gelen 4.1 büyüklüğünde deprem, maç izleyen vatandaşlara korku dolu anlar yaşatmıştı.

Yaşadıkları depremin psikolojik yıkıntısını atlayamayan depremzedeler, dün toplu bir şekilde maç izlerken depreme yakalandılar.

Depremi hisseden vatandaşlar aniden binanın içinden kaçarak hayatlarını korumaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı.