Online eğitimle mi usta oldun. Türkiye'de bir usta, lavabo gideri bağlantısını YouTube'dan bakarak yaptı

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Online eğitimle mi usta oldun. Türkiye'de bir usta, lavabo gideri bağlantısını YouTube'dan bakarak yaptı
Lavabo gider bağlantısını Youtube'a bakarak, yapan ustanın görüntüsünü çeken ev sahibi "Ustamın bu güvensizliği şaka mı" diyerek sosyal medyada tiye alarak, paylaştı.

Türk insanı cin gibidir...Gördüğü gülünecek bir şeyse hiç kaçırmaz...İşte buna örnek bir görüntü. Gider bağlantısı arızalanan bir vatandaş, ev usta çağırdı. Bağlantı değişecekti. Usta işe koyuldu ama bir yerden yardım alıyordu. O da cep telefonu ve Youtube'du. Bağlantının nasıl yapılacağını gösteren Youtube videosunu açan usta çalışmaya başladı. Eve usta çağıran vatandaş ise tam bu tiye alınacak görüntüyü görünce hemen cep telefonuna sarıldı ve o anı görüntüledi. Videyoyu sosyal medyada yayınlayan vatandaş "Ustamın bu güvensizliği şaka mı" diyerek, almak için paylaştı. Bu videoyu izleyenler de 'Youtube ustasını' tiye aldı.

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