Onu görmek için Boğaza koştular. İstanbul sahilinde iki kilometrelik kuyruk oluştu

Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, vatandaşların ziyaretine açıldı. Yerli gemiye çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Sergileme için İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu görmek için gelen vatandaşlar, boğazda 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Uzun bekleme süresini göze alan vatandaşlar sahil hattında hem balık tuttu hem sıra beklediler.

TCG ANADOLU VE ZİYARETÇİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar havadan görüntülendi. Sahil boyunca uzayan kalabalığın en net görüntüsü drona yansıdı.

TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.

AMFİBİ HAREKAT VE HAVA HAREKATLARINDA KULLANILACAK

TCG Anadolu’nun amfibi ve hava harekatları ve güç aktarımı icrasında kullanılacağı belirtildi.

231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip gemide, ameliyathanesi de bulunan 30 yataklı bir hastane ve 700 çıkarma personeli taşıyabilen 4 mekanize çıkarma gemisinin yer alabileceği bir havuz da bulunuyor.

Geminin ağır ve hafif araç güvertesinde 13 tank 27 hafif zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 15 Römork ve 33 muhtelif araç taşınabiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde ise helikopter, SİHA ve gelecekte envantere girecek hava araçlarının da konuşlandırılabileceği bildirildi.