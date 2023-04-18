Onu görmek için Boğaza koştular. İstanbul sahilinde iki kilometrelik kuyruk oluştu

TCG Anadolu gemisi İstanbul Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi ziyarete gelen vatandaşlar, sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Onu görmek için Boğaza koştular. İstanbul sahilinde iki kilometrelik kuyruk oluştu

Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, vatandaşların ziyaretine açıldı. Yerli gemiye çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Sergileme için İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu görmek için gelen vatandaşlar, boğazda 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Uzun bekleme süresini göze alan vatandaşlar sahil hattında hem balık tuttu hem sıra beklediler.

TCG ANADOLU VE ZİYARETÇİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar havadan görüntülendi. Sahil boyunca uzayan kalabalığın en net görüntüsü drona yansıdı.

TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.

tcg-kuyruk-6.jpg

tcg-kuyruk-5.jpg

tcg-kuyruk-3.jpg

tcg-kuyruk-4.jpg

AMFİBİ HAREKAT VE HAVA HAREKATLARINDA KULLANILACAK

TCG Anadolu’nun amfibi ve hava harekatları ve güç aktarımı icrasında kullanılacağı belirtildi.

231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip gemide, ameliyathanesi de bulunan 30 yataklı bir hastane ve 700 çıkarma personeli taşıyabilen 4 mekanize çıkarma gemisinin yer alabileceği bir havuz da bulunuyor.

Geminin ağır ve hafif araç güvertesinde 13 tank 27 hafif zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 15 Römork ve 33 muhtelif araç taşınabiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde ise helikopter, SİHA ve gelecekte envantere girecek hava araçlarının da konuşlandırılabileceği bildirildi.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı