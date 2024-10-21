Önüne çıkan araca vurmamak için direksiyonu kırdı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Önüne çıkan araca vurmamak için direksiyonu kırdı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, ilçe girişinde bulunan yeni itfaiye binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yoldan Keşan istikametine seyir halinde otomobilin sürücüsü U.K., kavşaktan ilçe girişine kontrolsüz bir şekilde çıkan C.T. yönetimindeki araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Orta refüju aşan otomobil, yeni itfaiye binasının önünde bulunan kaldırıma çarparak durdu.

Çevredekiler durumu polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki H.K. yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı.

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