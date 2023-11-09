Onur Saylak ilk aşkını ilk defa anlattı

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarına gelen Empati'nin bu haftaki konuğu oyuncu, yönetmen Onur Saylak oldu. Saylak unutamadığı ilk aşkını anlattı

Onur Saylak ilk aşkını ilk defa anlattı

Onur Saylak, yaşanmış hikayelerle Empati kurarken özel hayatına, çocukluğuna, babalığına dair de çok özel açıklamalar yaptı

İşte o açıklamalar...

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BENİM NORMAL KIYAFETİM BEŞİKTAŞ FORMASI

''Ben Beşiktaş formasıyla evde gezen bir adamım. Maç günleri de normal günlerde de. Akşam eve gidince normal kıyafetim Beşiktaş forması. O kadar Beşiktaşlıyım! Seviyorum.''

Aktif bir babayım. Her anlarıyla uğraşıyorum. Küçük beye her sabah süt yapıyorum, 7'de uyanıyorum Aktif bir babayım. Her anlarıyla her dertleriyle uğraşıyorum.

Yeri geliyor alt değiştiriyordum, bez değiştiriyordum yani, küçük beye her sabah süt yapıyoruz, sabahları oyun oynuyoruz. Sabahları istisnasız 6 buçuk 7'de kalkıyoruz.

Oyun grubu var, sabahları gidiyor ve biz her sabah bu seremoniyi gerçekleştiriyoruz. Kızlarla da ne istiyorlarsa, artık 11 buçuk yaşındalar, ne kadar birlikte vakit geçirirsek o kadar iyi, çok mutluyum bu zamanı ayırdığım için onlara...

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İLK AŞKIMI UNUTMADIM HALAN BENDE DURUYOR...

''İlk aşkım orta sondaydı, orta sonda başladı. Şunu çok net hatırlıyorum, bir aynı sınıftaydık aslında, fakat onu başka duygularla ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum, o kadraj olarak hala bende duruyor. Yüzünü de hatırlıyorum. İlkler kolay kolay unutulmuyor.''

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