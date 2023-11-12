Oosterwolde, Belhanda ile yaşadığı gerilimi anlattı

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ikinci yarısında Oosterwolde ile Belhanda arasında yaşanan tartışmada ortam bir anda gerilmişti.

Diğer futbolcuların da katılmasıyla tartışma iyice büyümüş, Oosterwolde kendini bir anda yerde bulmuştu.

Pozisyon sonrası Belhanda ve Oosterwolde sarı kartla cezalandırılmıştı.

Fenerbahçeli Oosterwolde yaşadığı olayı şu şekilde anlattı: "Bu futbol. Futbol içerisinde bu tarz şeyler olur. Ateş yükselebilir, ama maç sonunda tokalaşıp gülebiliyoruz. Sonuçta bu futbol."



Jayden Oosterwolde maç ile ilgili de şöyle konuştu: "Stoperde sıkıntılarımız var, ama oynayacak oyuncularımız var. Bu maçta Samet ile iyi iş çıkardık. Sakat oyuncular geri dönecektir, ama onlar yokken biz sıkıntısız geçtik bu maçta. Çok fazla pozisyon ürettik. İstediğimiz sonuç bu değildi. Hala lideriz. Önemli olan da bu."