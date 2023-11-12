Oosterwolde, Belhanda ile yaşadığı gerilimi anlattı

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, Adana Demirsporlu futbolcular ile tartıştığı pozisyonda neler olduğunu anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Oosterwolde, Belhanda ile yaşadığı gerilimi anlattı

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ikinci yarısında Oosterwolde ile Belhanda arasında yaşanan tartışmada ortam bir anda gerilmişti.

Diğer futbolcuların da katılmasıyla tartışma iyice büyümüş, Oosterwolde kendini bir anda yerde bulmuştu.

f-wfny5xaaabmlk.jpeg

Pozisyon sonrası Belhanda ve Oosterwolde sarı kartla cezalandırılmıştı.

Fenerbahçeli Oosterwolde yaşadığı olayı şu şekilde anlattı: "Bu futbol. Futbol içerisinde bu tarz şeyler olur. Ateş yükselebilir, ama maç sonunda tokalaşıp gülebiliyoruz. Sonuçta bu futbol."

Jayden Oosterwolde maç ile ilgili de şöyle konuştu: "Stoperde sıkıntılarımız var, ama oynayacak oyuncularımız var. Bu maçta Samet ile iyi iş çıkardık. Sakat oyuncular geri dönecektir, ama onlar yokken biz sıkıntısız geçtik bu maçta. Çok fazla pozisyon ürettik. İstediğimiz sonuç bu değildi. Hala lideriz. Önemli olan da bu."

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
KYK yurdunun odasına yengeç girdi Gündem
KYK yurdunun odasına yengeç girdi
Siyaseti bırakacak mı: Kılıçdaroğlu kararını verdi Gündem
Siyaseti bırakacak mı: Kılıçdaroğlu kararını verdi
İstanbul'da dehşet: Karısını ve 3 çocuğunu öldürüp kendini vurdu Gündem
İstanbul'da dehşet: Karısını ve 3 çocuğunu öldürüp kendini vurdu
Altın sahipleri bunu beklemiyordu! Gram ve çeyrek altın için şok eden yeni uygulama... Ekonomi
Altın sahipleri bunu beklemiyordu! Gram ve çeyrek altın için şok eden yeni uygulama...
İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu: Ölü ve yaralı bebekler var Gündem
İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu: Ölü ve yaralı bebekler var
Kluivert: Beraberlik bizi memnun etmiyor Spor
Kluivert: Beraberlik bizi memnun etmiyor
Hamas’tan rehine kararı: Görüşmeleri askıya aldık Dünya
Hamas’tan rehine kararı: Görüşmeleri askıya aldık