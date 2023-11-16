Maçta boğaz sıkıp savurmanın cezası belli oldu

NBA yönetimi; rakibini boğazından tutup yere savuran Draymond Green'i affetmedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Maçta boğaz sıkıp savurmanın cezası belli oldu

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında Kevin Rodrigues'in, Oosterwolde'nin boğazından tutup yere indirdiği pozisyonun bir benzeri de Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) yaşanmıştı.

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Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors arasında oynanan 'Sezon İçi Turnuvası' maçında- Klay Thompson ile Jaden McDaniels itişmeye başlamış, bu gerginliğe dahil olan Draymond Green, Rudy Gobert'i koluyla boğazından sıkıp, rakibini saniyelerce o pozisyonda tutmuştu.
2. Oosterwolde vakasında cezalar belli oldu.
NBA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Draymond Green'e, saha içi tartışmayı arttırdığı ve Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde boynundan yakaladığı gerekçesiyle 5 maçlık men cezası verildi.
Kavgaya karışan oyunculardan Klay Thompson, Jaden McDaniels ve Rudy Gobert de 25 bin Dolar para cezası aldı.

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