Maçta boğaz sıkıp savurmanın cezası belli oldu

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında Kevin Rodrigues'in, Oosterwolde'nin boğazından tutup yere indirdiği pozisyonun bir benzeri de Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) yaşanmıştı.

Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors arasında oynanan 'Sezon İçi Turnuvası' maçında- Klay Thompson ile Jaden McDaniels itişmeye başlamış, bu gerginliğe dahil olan Draymond Green, Rudy Gobert'i koluyla boğazından sıkıp, rakibini saniyelerce o pozisyonda tutmuştu.

2. Oosterwolde vakasında cezalar belli oldu.

NBA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Draymond Green'e, saha içi tartışmayı arttırdığı ve Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde boynundan yakaladığı gerekçesiyle 5 maçlık men cezası verildi.

Kavgaya karışan oyunculardan Klay Thompson, Jaden McDaniels ve Rudy Gobert de 25 bin Dolar para cezası aldı.