Basket maçında Oosterwolde vakası. Hakemler hemen müdahale etti

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına damga vuran bir pozisyon yaşanmıştı.

Belhanda ile gerginlik yaşayan Oosterwolde, Kevin Rodrigues tarafından boğazından tutulup yere indirilmişti. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda Oosterwolde ve Belhanda'ya sarı kart göstermişti. Rodrigues'e kırmızı kart çıkmaması çok konuşulmuştu.

Bu pozisyonun bir benzeri de Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) yaşandı.

Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors arasında oynanan 'Sezon İçi Turnuvası' maçında- Klay Thompson ile Jaden McDaniels itişmeye başladı. Bu gerginliğe dahil olan Draymond Green, Rudy Gobert'i koluyla boğazından sıktı, rakibini saniyelerce o pozisyonda tuttu.

Gerginliğin ardından Klay Thompson, Jaden McDaniels ve Draymond Green maçtan ihraç edildi.

Draymond Green'e ekstra bir ceza gelmesi de gündemde.