Oosterwolde'den Trabzon maçıyla ilgili flaş itiraf

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, olaylı Trabzonspor maçıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin basınına konuşan yıldız oyuncu şunları söyledi:

"Hakem maçı bitirdiğinde ve biz galibiyeti kutlamaya başladığımızda, insanlar sahaya, bize doğru koşarak geldiler. İlk gördüğüm elinde silah olan maskeli bir adamdı. Ne olduğunu anlamadan etrafımız Trabzonspor taraftarları ve onları durdurmaya çalışan bazı görevliler tarafından sarıldı. Tek düşünebildiğimiz, birbirimizi mümkün olduğunca çabuk güvenli bir yere götürmekti.

Takım arkadaşıma doğru koşan maskeli ve silahlı bu ilk taraftarın kafasına tekme atmadım. Yere yatırıldığında ona tekme attım, kabul ediyorum. Bunu yaptım çünkü tüm o kargaşa anında kendimizi büyük bir tehdit altında hissettik. Elinde bir silah vardı. Tehlikeliydi ve bize daha fazla bir şey yapamayacağından emin olmak istedim. Sonrasında görüntüleri de izledim. Yakından bakarsanız, kafasına tekme atmadığımı görebilirsiniz.

Kulübümüzde bu konu ve futbolculara yönelik bu tür saldırıların bir daha yaşanmaması gerektiği tartışılıyor. Ayrıca cezayı hak etmediğimizi düşünüyorum.

Doksan dakika boyunca yabancı maddelerle uğraştık, işimizi normal bir şekilde yapamadık. Taraftarların saldırısı sırasında yapabileceğimiz tek şey kendimizi savunmak ve güvenli bir yere gitmekti. Eğer federasyon bunu düzgün bir şekilde değerlendirirse, herhangi bir ceza almamamız gerektiğini düşünüyoruz."