Opel, güncel fiyat listesini açıkladı: 1 milyon TL'den ucuza model kalmadı

Opel, 2024 yılının mart ayına özel güncel fiyat listesini açıkladı.
Alman otomobil devi, istisnasız olarak bu ay tüm modellerine zam yaptı.
Opel’in en ucuz modelinin Türkiye’deki satış fiyatı 1 milyon TL'yi geçmiş durumda.
Opel'in Mart 2024 fiyat ve opsiyon listeleri şu şekilde:
CORSA
1.2 75 HP, Benzinli Edition, Manuel 1 milyon 7 bin 900 TL
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1 milyon 186 bin 900 TL
1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik 1 milyon 255 bin 900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1 milyon 351 bin 900 TL
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1 milyon 326 bin 900 TL
CORSA OPSİYON
Metalik Renk Edition, Ultimate, GS 13 bin TL
Grafik Gri Edition, Ultimate, GS 6 bin TL
Panoramik Cam Tavan GS 23 bin TL
Matrix LED far Ultimate 30 bin TL
CROSSLAND
1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik -
1.2 130 HP, Benzinli Essential, Otomatik 1 milyon 156 bin 900 TL
1.2 110 HP, Benzinli Essential, Otomatik 1 milyon 298 bin 900 TL
CROSSLAND OPSİYON
Metalik Renk Essential 13 bin TL
8" Multimedya Ekranı & Navigasyon Essential 17 bin TL
MOKKA
1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1 milyon 567 bin 900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik -
1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1 milyon 703 bin 900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1 milyon 789 bin 900 TL
100 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1 milyon 553 bin 900 TL
MOKKA OPSİYON
Metalik Renk Edition, GS, Ultimate, Elegance 13 bin TL
Siyah Tavan Elegance 8 bin TL
Bold Pack Ultimate 7 bin 250 TL
ASTRA
1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1 milyon 564 bin 900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik -
1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1 milyon 716 bin 900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1 milyon 816 bin 900 TL
115 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik -
ASTRA OPSİYON
Metalik Renk Edition, Elegance, GS, Ultimate 15 bin 500 TL
GRANDLAND
1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1 milyon 907 bin 900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1 milyon 997 bin 900 TL
1.5 130 HP, Dizel GS, Otomatik 2 milyon 2 bin 900 TL
1.5 130 HP, Dizel Ultimate, Otomatik 2 milyon 93 bin 900 TL
GRANDLAND OPSİYON
Metalik Renk GS, Ultimate 15 bin 500 TL