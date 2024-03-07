Opel, güncel fiyat listesini açıkladı: 1 milyon TL'den ucuza model kalmadı

Kaynak: Webtekno
Opel, güncel fiyat listesini açıkladı: 1 milyon TL'den ucuza model kalmadı
Opel'in mart ayı güncel fiyatları açıklandı. Alman otomobil devinin en ucuz modeli 1 milyon TL’yi geçti.

Opel, 2024 yılının mart ayına özel güncel fiyat listesini açıkladı.

Alman otomobil devi, istisnasız olarak bu ay tüm modellerine zam yaptı.

Opel’in en ucuz modelinin Türkiye’deki satış fiyatı 1 milyon TL'yi geçmiş durumda.

Opel'in Mart 2024 fiyat ve opsiyon listeleri şu şekilde:

opel corsa fiyatı

CORSA

1.2 75 HP, Benzinli Edition, Manuel 1 milyon 7 bin 900 TL

1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1 milyon 186 bin 900 TL

1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik 1 milyon 255 bin 900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1 milyon 351 bin 900 TL

100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1 milyon 326 bin 900 TL

CORSA OPSİYON

Metalik Renk Edition, Ultimate, GS 13 bin TL

Grafik Gri Edition, Ultimate, GS 6 bin TL

Panoramik Cam Tavan GS 23 bin TL

Matrix LED far Ultimate 30 bin TL

Crossland

CROSSLAND

1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik -

1.2 130 HP, Benzinli Essential, Otomatik 1 milyon 156 bin 900 TL

1.2 110 HP, Benzinli Essential, Otomatik 1 milyon 298 bin 900 TL

CROSSLAND OPSİYON

Metalik Renk Essential 13 bin TL

8" Multimedya Ekranı & Navigasyon Essential 17 bin TL

Opel Mokka

MOKKA

1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1 milyon 567 bin 900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik -

1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1 milyon 703 bin 900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1 milyon 789 bin 900 TL

100 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1 milyon 553 bin 900 TL

MOKKA OPSİYON

Metalik Renk Edition, GS, Ultimate, Elegance 13 bin TL

Siyah Tavan Elegance 8 bin TL

Bold Pack Ultimate 7 bin 250 TL

Opel Astra

ASTRA

1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1 milyon 564 bin 900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik -

1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1 milyon 716 bin 900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1 milyon 816 bin 900 TL

115 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik -

ASTRA OPSİYON

Metalik Renk Edition, Elegance, GS, Ultimate 15 bin 500 TL

Opel Grandland

GRANDLAND

1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1 milyon 907 bin 900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1 milyon 997 bin 900 TL

1.5 130 HP, Dizel GS, Otomatik 2 milyon 2 bin 900 TL

1.5 130 HP, Dizel Ultimate, Otomatik 2 milyon 93 bin 900 TL

GRANDLAND OPSİYON

Metalik Renk GS, Ultimate 15 bin 500 TL

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