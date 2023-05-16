Opel Nisan ayı satış rakamlarını açıkladı

Opel, geçen ay gerçekleştirdiği 6 bin 523 adetlik satış rakamıyla bugüne kadarki en yüksek nisan ayı satış rekorunu kırdığını açıkladı.

Opel Nisan ayı satış rakamlarını açıkladı

Opel, Nisan 2023’te gerçekleştirdiği 6 bin 523 adetlik satış rakamıyla bugüne kadarki en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını belirtti. Opel elde ettiği 6,7’lik pazar payıyla ilk 5 marka arasına girmeyi başardığını duyurdu.

Yılın ilk 4 aylık döneminde ise 18 bin 938 adetlik satış rakamına ulaşan Opel, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 117 artırmış olduğunu ifade etti.

İlk 4 aylık dönemde 14 bin 808 adet binek araç satışıyla marka, yüzde 5,9’luk pazar payı elde ettiğine dikkat çekti.

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