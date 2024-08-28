OpenAI'den dev yatırım hamlesi

Wall Street Journal'ın, bu konuda bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu turda girişim sermayesi şirketi Thrive Capital liderlik yapacak ve yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Ayrıca, Microsoft’un da bu turda yer alması bekleniyor.

Haberde, Microsoft'un Ocak 2023'te OpenAI'a yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım yaptığı ve bu yeni finansman turunun, o zamandan bu yana OpenAI'a yapılan en büyük dış sermaye girişi olacağı vurgulanıyor. Geçen yılın sonunda OpenAI'ın değeri 86 milyar dolar olarak ölçülmüştü, bu yeni turun ise bu değeri 100 milyar doların üzerine taşıması bekleniyor.

New York merkezli Thrive Capital’ın, OpenAI ve CEO’su Sam Altman ile sıkı bir iş birliği içinde olduğu ve geçtiğimiz yıldan bu yana şirkete birkaç yüz milyon dolar yatırım yaptığı da haberde yer alıyor. Henüz hangi diğer yatırımcıların bu turda yer alacağı netlik kazanmazken, yapay zeka alanındaki rekabetin giderek arttığına dikkat çekiliyor.

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