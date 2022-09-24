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Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerine sayılı zaman kala anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı.  33 ilde ve 6 bin 190 kişinin katılımıyla yapılan son ankette AKP'nin oyu 30.6, CHP'nin 24.8 olarak açıklandı. İYİ Parti ise oyunu 19.4'e çıkardı.

Galeri Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 08:54
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Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

Haber3'te yer alan bilgilere göre, siyaset gündeminin hareketli geçtiği şu günlerde anket sonuçları hem vatandaşlar hem partiler tarafından yakından takip ediliyor. 

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Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

Ekonomik gelişmeler, dış politika, iç siyasette yaşananlar seçmenlerde nasıl değişiklik gösteriyor? 

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Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

ORC Araştırma Şirketi aylık olarak yayınladığı araştırmalarda vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor.

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Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

Son anket çalışması 33 ilde ve 6 bin 190 kişinin katılımıyla yapıldı.

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Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

Araştırma da "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı.

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Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

İşte merak edilen ağustos ayı anketindeki çarpıcı sonuçlar...

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Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

3 PARTİNİN SONUÇLARI YAYINLADI

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Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

ORC’nin 17-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 33 İlde toplam 6190 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmış haliyle, ilk 3 parti ve oy oranları şu şekilde sıralandı;

9/11
Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

AKP: yüzde 30,6

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Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

CHP: yüzde 24,8

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Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor

İYİ Parti: yüzde 19,4

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