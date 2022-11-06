﻿Ordu Devlet Hastanesi temizlik malzemesi satın alacak

Basın İlan’da TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. “denildi.

İşe başlama tarihi sözleşme tarihi olup, sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle işe başlanacaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip (180 gün içerisinde) Hastane tarafından aksi belirtilmediği sürece, malzemeler hastanenin yazılı (Fax, E-Mail, Posta yolu ile) siparişlerine istinaden peyder pey teslim edilecektir. Hastane tarafından yükleniciye yapılan yazılı siparişin tebliğ tarihinden itibaren, yazılı siparişte belirtilen miktardaki malzemeler yüklenici tarafından en geç 10 (On) gün içerisinde ihale dokümanında teslim yeri olarak belirtilen Hastanenin ilgili Ünitesine teslim edilecektir. Teslim edilen malzemelerin faturalama işlemleri her partide ayrı ayrı yapılacaktır. Toplam sipariş sayısı sözleşme süresi boyunca 8'i geçmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle işe başlanır.3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.11.2022 - 10:30

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ordu Devlet Hastanesi Şahincili Mah. Dr. Fahrettin ÖNSEL Cad. (Satınalma Birimi) 52200 ORDU4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür veya buna benzer belgeler ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan istenecektir. İşin uzmanlarınca yapılacak teklif değerlendirme sonrasında elenen firmaların yerine varsa sırasıyla diğer firmalardan Numune, Katalog, broşür veya buna benzer belgeler istenecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.