Ordu-Giresun Havalimanı kapanıyor. 50 gün uçuş yok

Ordu-Giresun Havalimanı, bakım ve onarım çalışmaları için 50 gün boyunca kapalı olacak. Son uçun pazar günü. 22 Mayıs 2015 yılında hizmete giren havalimanı 9 yılın ardından 50 günlük bakıma alınacak.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki bakım çalışmaları 16 Eylül Pazartesi – 04 Kasım 2024 Pazartesi günleri arasında gerçekleştirilecek. Çalışmaların havalimanının daha güvenli bir şekilde hizmet vermesi için yapıldığı belirtildi.

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9 yıllık Ordu-Giresun Havalimanı'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmalarıyla havalinanın alt yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Havalimanının uçuş güvenliğinin de artırılması planlanan çalışmalar kapsamında 5 adet olan uçak park sahasının 9'a, taksi yolunun ise iki katına çıkarılacak.

PİST YENİLEME ÇALIŞMASI DA YAPILACAK

50 gün sürecek çalışmalar kapsamında pist yenilemeleri, ışıklandırma sistemlerinin güçlendirilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması ve terminal binası onarımlarının da yapılacağı kaydedildi.