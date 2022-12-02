Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır.

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