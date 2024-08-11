Ordu'da 13 yaşındaki çocuk hayatına son verdi

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ünye ilçesine bağlı Yavi Mahallesi Yazı Mevkiinde yaşayan 13 yaşındaki Samet A., evde yalnız olduğu sırada evlerinin yanındaki samanlıkta kendi canına kıydı.

Akşam saatlerinde eve gelen ailesi, Samet A.'yı samanlıkta asılı halde buldu. Şok geçiren aile, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Samet A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Samet A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.