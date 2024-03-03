Ordu'da 4 adet televizyon çalan bir kişi yakalanarak tutuklandı

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

24 Şubat 2024 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesi Yassıtaş Mahallesinde (3) “Evden Hırsızlık”, (1) ‘‘Konut Dokunulmazlığını İhlal’’, (1) ‘‘Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması’’ ve (1) ‘‘Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme’’ olayı meydana gelmiştir.

Olayların aydınlatılmasına yönelik; Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde olayları gerçekleştiren şüphelinin S.A. (36/E) isimli firari şahıs olduğu tespit edilmiş olup şüpheli şahıs 28 Şubat 2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Devam eden soruşturma kapsamında hırsızlığa konu (4) adet televizyon ve (1) adet kredi kartı ele geçirilerek müştekilere teslim edilmiştir.

Meydana gelen olaylarla ilgili S.A. (36/E) isimli şüpheli adli makamlara sevk edilmiş işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Ünye M Tipi K.C.İ.K.’na teslim edilmiştir. Hırsızlığa konu eşyaları satın alan F.C. (38/E) isimli şahsa ise ‘‘Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme’’ suçundan adli işlem yapılmıştır.