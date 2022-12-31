Ordu'da 50 litre sahte alkol ele geçirildi

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki satışına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Kent merkezi ve ilçelerde bazı adreslerde yapılan aramalarda, 140 litre etil alkol, 50 litre sahte alkol ve 27 anason kiti ele geçirildi.

Denetimlerde, 10 kişi hakkında işlem yapıldı.