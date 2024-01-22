Ordu'da cinayet

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu'nun Gölköy İlçesinde bugün meydana gelen olayda, Tayfun Yılmaz'ın hayatı son buldu.

Olay, Tayfun Yılmaz ile arkadaşı Y.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda gerçekleşti. Tartışmanın sebepleri henüz netlik kazanmazken, Y.Ç., yanında bulunan silahı kullanarak Tayfun Yılmaz'a ateş etti.

Maalesef, yapılan müdahalelere rağmen Tayfun Yılmaz hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.