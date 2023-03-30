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Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilçenin tamamı ve Fatsa ilçesinde belirtilen okulların 31 Mart Cuma günü için eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik, bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacaklarını belirtti.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 23:17
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Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da eğitime kar engeli
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Valilikten yapılan uyarıda, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Gölköy, Gürgentepe, Ulubey ilçelerimizin tamamındaki okullarda, Fatsa ilçemizde; Aslancami İlkokulu/Ortaokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu, Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, Hatipli İlkokulu/Ortaokulu, Kulak İlkokulu/Ortaokulu, Demirci İlkokulu/Ortaokulu, Meşebükü İlkokulu/Ortaokulu ile Yassıtaş Özel Eğitim Okulunda 31 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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