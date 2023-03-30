Ordu'da eğitime kar engeli

Valilikten yapılan uyarıda, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Gölköy, Gürgentepe, Ulubey ilçelerimizin tamamındaki okullarda, Fatsa ilçemizde; Aslancami İlkokulu/Ortaokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu, Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, Hatipli İlkokulu/Ortaokulu, Kulak İlkokulu/Ortaokulu, Demirci İlkokulu/Ortaokulu, Meşebükü İlkokulu/Ortaokulu ile Yassıtaş Özel Eğitim Okulunda 31 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaklardır" denildi.