Ordu’da feci kaza. TIR ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

Ordu’nun Akkuş ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Ordu’da feci kaza. TIR ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkisinde meydana geldi. Necmi Ş., (42) yönetimindeki 52 ACA 224 plakalı TIR ile Samet Kocakoç yönetiminde 52 AED 730 plakalı otomobil, sisli havada, virajlı yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Samet Kocakoç (22) ile yanındaki Mustafa Kocakoç (56) ile Güllü Kocakoç (50) hayatını kaybetti, İsmail Kocakoç (32), Halime Tonkal (58) ve Abdurrahman Tonkal (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. TIR şoförü Necmi Ş., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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