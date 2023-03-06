6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ordu’da fırtına yüzünden dış cephe kaplaması DÜŞTÜ

Ordu’da fırtına yüzünden dış cephe kaplaması DÜŞTÜ

Ordu Ünye'De 7 katlı binanın dış cephe kaplaması etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle yerinden koptu. Bina dışından sallanan dış cephe kaplaması itfaiyenin müdahalesiyle yerinden alındı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:07
Takip Et
Ordu’da fırtına yüzünden dış cephe kaplaması DÜŞTÜ
+
Aa
-

İHA

Olay, Kaledere Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ünye'dede sabah saatlerinde etkili olan fırtına öğle saatlerine kadar sürmesi nedeniyle cadde üzerinde bulunan 7 katlı binadan kopan dış cephe kaplaması duvarda sallanmaya başladı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşanabilecek bir kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin merdivenle aldığı dış cephe kaplaması sonrası cadde trafiği yerine normale döndürüldü.
Emniyet ekipleri ise yaşanabilecek kazalara karşı aşırı rüzgar nedeniyle vatandaşların bina altlarında bulunmaları uyarısında bulundu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
1
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
2
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
5
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
6
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.