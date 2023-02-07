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Hasta kadın ambulansa kepçe ile taşındı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde hastalanan ve kar yağışı nedeniyle evinin yolu kapanan bir kadın, iş makinesi ile ambulansa taşındı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 18:06
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Orduda hastalanan kadın karla kaplı yolda kepçe ile ambulansa taşındı

Hasta kadın ambulansa kepçe ile taşındı
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Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili bir şekilde devam ederken, şehir merkezinde ise aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

KAR YÜKSEKLİĞİ BİR METREYE ULAŞTI

Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde de mide rahatsızlığı yaşayan Hamide Aydoğdu (63) isimli kadının yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ve Çaybaşı Belediyesi ekipleri, kar yüksekliğinin bir metreye ulaştığı bölgede kapanan yolu açarak hasta kadına ulaştı. 

Belediye ekipleri tarafından evinden alınan kadın, kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı. Ünye ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor. İl genelinde kar yağışı devam ediyor. (İHA)

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