Orduda iPhone ve iPad kullanması yasaklandı!

Rusya'da gizlilik endişeleri nedeniyle orduda iPhone ve iPad kullanmasının yasaklandığı duyuruldu.

Orduda iPhone ve iPad kullanması yasaklandı!

Rus bakanlık, güvenlik raporları sebebiyle Apple’ın iPhone ve iPad cihazlarının iş amaçlı kullanılmasını tamamıyla yasakladığını duyurdu. Rus ordusuna mensup bireyler, ordu faaliyetlerini yürütürken Apple cihazlarını kullanamayacaklar.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Rusya’yı bu karara zorlayan raporlar, Amerika merkezli bir casusluk operasyonu dâhilinde Apple cihazlarını kullanan ordu mensuplarının bilgilerini ele geçirilerek gizli bilgilerin sızdırıldığını iddia ediyor. Bu iddiaların ciddi bir boyut kazanmasıyla birlikte durumdan etkilenen yapılanmalar, hızlıca güvenlik önlemleri almaya başladı.

ORDU İLE İLGİLİ GİZLİ BİLGİ VEYA BELGELER YAYILIYORDU

Alınan yasak kararı kapsamında, kişisel amaçlı olarak yapılan cihaz kullanımlarının önüne geçilmiyor. Fakat, ordu kaynaklarından gelen elektronik postaların okunması ve ordu ile ilgili bilgi veya belgelerin barındırılması net bir şekilde yasaklanıyor.

d.png

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
İsmail Kartal kararını verdi Spor
İsmail Kartal kararını verdi
Vatandaş kredi kartına yüklendi. Ülke borca battı Ekonomi
Vatandaş kredi kartına yüklendi. Ülke borca battı
Motosikletin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı Güncel
Motosikletin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı
Antalya’da gıda fabrikasında yangın Güncel
Antalya’da gıda fabrikasında yangın
Katlanabilir akıllı telefon üreticilerine yeni şartlar geldi. Google'dan flaş hamle Teknoloji - Otomotiv
Katlanabilir akıllı telefon üreticilerine yeni şartlar geldi. Google'dan flaş hamle
‘Safari Çetesi’ operasyonu: 12 gözaltı Güncel
‘Safari Çetesi’ operasyonu: 12 gözaltı