Orduda iPhone ve iPad kullanması yasaklandı!

Rus bakanlık, güvenlik raporları sebebiyle Apple’ın iPhone ve iPad cihazlarının iş amaçlı kullanılmasını tamamıyla yasakladığını duyurdu. Rus ordusuna mensup bireyler, ordu faaliyetlerini yürütürken Apple cihazlarını kullanamayacaklar.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Rusya’yı bu karara zorlayan raporlar, Amerika merkezli bir casusluk operasyonu dâhilinde Apple cihazlarını kullanan ordu mensuplarının bilgilerini ele geçirilerek gizli bilgilerin sızdırıldığını iddia ediyor. Bu iddiaların ciddi bir boyut kazanmasıyla birlikte durumdan etkilenen yapılanmalar, hızlıca güvenlik önlemleri almaya başladı.

ORDU İLE İLGİLİ GİZLİ BİLGİ VEYA BELGELER YAYILIYORDU

Alınan yasak kararı kapsamında, kişisel amaçlı olarak yapılan cihaz kullanımlarının önüne geçilmiyor. Fakat, ordu kaynaklarından gelen elektronik postaların okunması ve ordu ile ilgili bilgi veya belgelerin barındırılması net bir şekilde yasaklanıyor.