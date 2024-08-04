Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da patpat denilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, İbrahim Aydın'ın kullandığı patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan eşi Kadife Aydın yaralandı. Yaralı çift, bölgedeki vatandaşlar tarafından Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadife Aydın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Aydın'ın tedavisi ise sürüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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