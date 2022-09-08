Sağlık görevlisinden takdir toplayan hareket

İHA’nın haberine göre; Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde kronik hipertansiyon hastası olan A.Ç. (77) isimli kadın, fındık hasadı yaptığı sırada ishal, kusma ve yüksek ateşe bağlı rahatsızlık yaşadığı bildirildi.

Kadının yakınları tarafından olayın 112 ekiplerine ihbar edilmesi üzerine kısa sürede ekiplerin intikal ettiği ifade edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, fındık bahçesinde arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle hastaya yürüyerek ulaştığı görüldü. Bahçe içerisinde ilk müdahalesi yapılan kadın sonrasında ise sağlık görevlisi tarafından sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Hasta kadın, Ordu Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.