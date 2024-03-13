Ordu’da silah ticareti ve kaçakçılığında 13 şüpheli yakalandı 2 tutuklama

Kaynak: İHA
Ordu’da silah ticareti ve kaçakçılığında 13 şüpheli yakalandı 2 tutuklama
Ordu'da polis ekipleri tarafından silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ay süren planlı çalışma sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında ise 14 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 206 adet fişek, 24 adet şarjör, 25 adet icra yayı ve mili, 2 adet namlu, 1 adet el yazması tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap, 3 adet sikke, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri ise tamamen serbest kaldı.

Ayrıca, operasyon kapsamında şubat ayı içerisinde bir kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

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