Ordu’da uyuşturucu operasyonu

Ordu’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucu 4 kişi tutuklandı.

Ordu’da uyuşturucu operasyonu

İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Altınordu ilçesinde durdurulan 2 araç bulunan 4 kişi üzerinde yapılan aramada 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan şüpheli şahıslar sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Ekiplerin yaptıkları diğer çalışmalar çerçevesinde ayrıca toplamda 3 adet ectasy, 68 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza, 3 gram sentetik kannabionid ham maddesi, 11 gram skunk maddesi ele geçirildi, 14 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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