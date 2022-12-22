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Sevgilisi Eda'yı iple boğarak öldürmüştü! İşte istenen ceza

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı sevgilisi Eda Evli'yi (22) iple boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sinan Şimşek (36), hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:27
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı sevgilisi Eda Evli'yi iple boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sinan Şimşek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Sevgilisi Eda'yı iple boğarak öldürmüştü! İşte istenen ceza
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Olay, 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Dışarıda doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek, iddiaya göre, sevgilisi Eda Evli ile alkol aldı. Daha sonra eve gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Evli, cep telefonuna indirdiği KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı. Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Darp edildiği anlaşılan Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İncelemede Evli'nin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Sinan Şimşek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinan Şimşek hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. 3'üncü duruşmaya tutuklu sanık Şimşek SEGBİS aracılığı ile katıldı, Eda Evli'nin yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan savcı, Sinan Şimşek'in 'eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı ek süre istemesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

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