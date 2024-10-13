Ordu’nun Aybastı ilçesi Perşembe yaylasında ‘madene hayır’ mitingi yoğun ilgi gördü

Ordu - Murat Yılmaz / Yeniçağ

Çevre illerden de katılımın olduğu mitinge, Aybastı, Korgan ve Kabataş halkı ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar, Perşembe Yaylası ve çevresindeki doğa harikası yaylalarda maden arama çalışmalarına karşı olduklarını ifade ederek, "Yaylalarımızda maden aranmasını istemiyoruz" şeklinde bir mesaj verdi. Bölge halkı, doğal yaşamın ve yaylaların korunması gerektiğini vurgulayarak, bu tür faaliyetlere karşı tek yürek olduklarını belirtti.

Yöre halkının doğasına sahip çıkma kararlılığı ve mitinge olan yoğun ilgi, yerel çevre koruma mücadelesinin güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.