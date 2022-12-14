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Oğlunu öldüren 95 yaşındaki baba tutuklandı! Çift bastonla yürüdü

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı oğlu Kadir Ocak'ı (57) tabancayla vurup öldüren, gelini Emine Ocak'ı (50) ağır yaralayan Yaşar Ocak (95) tutuklandı. Ocak'ın adliyeye getirilirken çift baston ve askerlerin yardımı ile yürüyebildiği görüldü.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 17:18
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Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı oğlu Kadir Ocak'ı tabancayla vurup öldüren gelini Emine Ocak'ı ağır yaralayan Yaşar Ocak tutuklandı

Oğlunu öldüren 95 yaşındaki baba tutuklandı! Çift bastonla yürüdü
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Olay, dün sabah saatlerinde Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Ocak, birlikte yaşadığı oğlu Kadir ile gelini Emine Ocak ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Yaşar Ocak, tabancayla oğlu ve gelinine ateş açtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kadir Ocak'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralana Emine Ocak da ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma da Yaşar Ocak'ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen Yaşar Ocak, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Yaşar Ocak iki baston kullanırken, askerler de yardım etti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

“OĞLUM FINDIK ARAZİLERİNİ İSTEDİ, VERMEYİNCE DÖVDÜ”

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı oğlu Kadir Ocak'ı (57) tabancayla vurup öldüren, gelini Emine Ocak'ı (50) ağır yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yaşar Ocak'ın (95) ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun kendisinden fındık bahçelerini istediğini ancak vermediğini, bu nedenle tartıştıklarını anlatan Yaşar Ocak, "Oğlum fındık arazilerini benden istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Bu yüzden tartıştık ve bir gün önce beni dövdü. Olay sabahı oğlum ile gelinim kahvaltı yapıyordu. Ben de kahvaltıya oturacağım sırada oğlum yeniden beni dövmeye kalkıştı. Belimdeki tabanca ile oğlum ve gelinimi ateş ederek vurdum. Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.

(Kaynak: DHA)

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