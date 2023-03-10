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Organize suç örgütü operasyonu. 8 şüpheli yakalandı

Edirne'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:17
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Organize suç örgütlerine yönelik operasyon. 8 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütü operasyonu. 8 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle organize suç örgütlerine yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Kentteki 12 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, biri üzerinde seri atış aparatı bulunan Glock marka olmak üzere 5 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 10 şarjör, 2 av tüfeği, tabanca ve av tüfeklerine ait 114 fişek ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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