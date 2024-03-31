Orhan Uğuroğlu 2024 seçimlerini değerlendirdi. 'AKP'liler AKP'yi cezalandırdı'

Kaynak: Haber Merkezi
Orhan Uğuroğlu 2024 seçimlerini değerlendirdi. 'AKP'liler AKP'yi cezalandırdı'
Gazeteci Orhan Uğuroğlu, 2024 yerel seçim sonuçlarını değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı. Uğuroğlu, AKP'nin seçimleri neden kaybettiğini açıkladı.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, 2024 yerel seçimlerinin ardından kaleme aldığı yazısında sonuçları değerlendirdi.

Uğuroğlu'nun ilgili yazısı şu şekilde:

AKP’LİLER AKP’Yİ CEZALANDIRDI

31 Mart Yerel seçiminde ALP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden bu büyük hezimeti yaşadı?

Madde madde sıralayayım.

Bir; CHP’deki genel başkan değişimi en büyük etkendir.

İki; Emeklileri küstürdü.

Üç: Yeniden Refah Milli Görüş oylarını geri aldı.

Dört; Devlet gücü değil millet gücü kazandı.

Beş; İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine kayıtsız şartsız onay verilmesi kaybettirdi.

Altı: Gazze’yle ticaret ihanet sloganı kaybettirdi.

Yedi: Milleti, “Hizmet gelmez” diye tehdit etmesi kaybettirdi.

Sekiz: Askeri siyasete alet etmesi kaybettirdi.

Dokuz: Rant, rant kat ve parsel, parsel anlayışı kaybettirdi.

On: Mal varlıkları kaybettirdi.

On bir: Kumpas, iftira, yalan dolan siyaseti kaybettirdi.

On iki: Cumhurbaşkanlığı seçiminde “şahlanış” vaadi zamlarla yıkılınca kaybetti.

On üç: Kibir, devlet imkanları ile seçime girme, bakanlarının başarısızlığı kaybettirdi.

On dört: Milletvekillerinin yan gelip yatması kaybettirdi.

On beş: AKP’liler bu kez AKP’yi Osmanlı Tokadı atarak cezalandırdılar.

Değerli okurlarım

Öz başına seçime giren İYİ Parti için de hiç iyi olmadı.

27. Dönem milletvekili Bilge Yılmaz sonuçlar kesinleşmeden Meral Akşener’i istifaya çağırdı.

Bu seçim CHP’nin tek başına Türk Siyasetinin çok önemli bir unsuru olduğunu ortaya koydu.

6’lı masanın 5 partisi de bir güç olmadıklarını asıl gücün asırlık CHP olduğunu bu seçimde net şekilde gördüler.

2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminin yolu da CHP’nin iktidarı için açılmış oldu.

Demek ki neymiş;

Büyük Türk Milletinin kararı muhteşem olurmuş…

Son Haberler
Milli sporcularımızdan 3 madalya Spor
Milli sporcularımızdan 3 madalya
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları mesajı. "Hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" Gündem
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları mesajı. "Hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız"
İspanya'da bir ırkçlık skandalı daha. Takım sahadan çekildi Spor
İspanya'da bir ırkçlık skandalı daha. Takım sahadan çekildi
8 farkın olduğu ilçede gergin saatler Gündem
8 farkın olduğu ilçede gergin saatler
Mansur Yavaş'tan zehir zemberek açıklama. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur Gündem
Mansur Yavaş'tan zehir zemberek açıklama. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur
Türkmen lider Hüseyin Alluş’a Süleymaniye'de alçak saldırı Dünya
Türkmen lider Hüseyin Alluş’a Süleymaniye'de alçak saldırı