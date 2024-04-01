Fatih Erbakan'dan seçim sonrası ilk açıklama: Bu seçimlerin şampiyonu olduğumuz açıkça ortaya konulmuştur

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Genel Merkezi’nde kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde yüzde 6 oy oranına ulaştıklarını ve üçüncü parti konumuna geldiklerini belirten Erbakan, şunları söyledi:

“PARTİMİZ 31 MART SEÇİMLERİNİN TARTIŞMASIZ GALİBİ VE YILDIZI KONUMUNDADIR”

"Bilindiği üzere şu anda sandıkların yüzde 75'i açılmış durumdadır ve bize ulaşan sonuç Yeniden Refah Partimiz seçimlerde Türkiye geneli oy ortalaması olarak yüzde 6 oy oranına ulaşmış, oylarını 14 Mayıs'a göre yüzde 100'ün arttırmış ve Türkiye'nin 3. partisi olmuştur. Bir de Belediye Meclis üyeliği Türkiye geneli sonuçları var; burada sandıkların yüzde 28'i açılmış durumda ve belediye meclis üyeliği yani partimizin asıl oyunu gösteren sonuçlarda Türkiye genelinden Yeniden Refah Partimiz yüzde 8.7 oy oranına ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır. Bu sonuçlara göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni Yeniden Refah Partimiz kazanmıştır. Yozgat Belediyesini yine YRP kazanmıştır ve bu iki il belediyesine ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmış bulunuyoruz. Toplamda 69 Belediyede partimiz kazanmış bulunuyor. Bu sonuçlar milletimizin tercihini Yeniden Refah'ta ve Milli Görüş’ten yana kullandığını gösteriyor. Bu sonuçlar Milli Görüş’ün yeniden şahlanışı ve iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir.

"BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK"

Partimizle ilgili bütün algı operasyonlarına, karalama kampanyalarına, iftiralara en güzel cevabı aziz milletimiz sandıkta vermiştir. Milletimiz iftiracılara, gazeteci kılığına bürünmüş trollere ve yolunu kaybetmiş vefasızlara en güzel dersi vermiştir. Bu seçimler her türlü iftiraya rağmen 1969 yılında çekilen besmelenin bereketinin hala üzerimizde olduğunu ortaya koymuştur. Seçim sürecinde bütün adaylarımız büyük bir başarı elde etmiştir, kendilerini tebrik ediyorum. YRP olarak bundan sonra hak edenin, hak ettiğini aldığı, dayısı olanın, torpili olanın değil liyakatli olanın üstün tutulduğu, güçlünün değil haklının güçlü olduğu, adaletin ve zenginliğin sadece imtiyazlıların değil herkesin olduğu bir ülke için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimin diğer bir önemli sonucu da milletmizin iktidar partisine açık bir şekilde sarı kart göstermesi olmuştur. İktidar partisi 2019 yerel seçimlerine göre yüzde 8 oy kaybetmiş, neredeyse 200 belediye başkanlığını kaybetmiş ve 574 belediye başkanlığından 381 belediye başkanlığına düşmüştür.

"SİZLERE ASLA İHANET ETMEYECEĞİZ"

Bu sonucun oluşmasında iktidarın yıllardır inatla uyguladığı borç-faiz-zam-vergi ekonomisi ve bunun sonucunda oluşan yoksulluk ve ekonomik kriz rol oynamıştır. Yine bu sonucun oluşmasında İsraille, siyonist katillerle ticareti devam ettirme ayıbı ve utancı çok büyük bir rol oynamıştır. PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerine kucağını açan, İslam ve Kur'an düşmanı İsveç'in göz göre NATO üyeliğine onay verilmesi bu tablonun oluşmasında rol oynamıştır. Yıllardır uygulanan rantçı belediyecilik anlayışı da iktidarın kaybetmesinde büyük rol oynamıştır. Milletimiz yönetimde adaletin, paylaşımda adaleti, yargıda ve dış politikada adaleti söylemlerle eylemlerin uyumlu olmasını talep ettiğini sandıkta açık bir şekilde göstermiştir. Milletimiz adına temennimiz iktidarın gerekli dersleri çıkarmasıdır. Buradana milletimize milli görüş sözü veriyoruz; bize emanet ettiğiniz belediyelerde sizlere asla ihanet etmeyeceğiz. Emanetinize beytül mal şuuru ile sahip çıkacağız. İsrafı, yolsuzluğu, rüşveti, adam kayırmacılığı, kibiri, yetimin malına göz dikmeyi bizim belediyelerimizde asla görmeyeceksiniz."