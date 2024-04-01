AKP’nin seçim boyunca hedef aldığı Yeniden Refah’tan büyük başarı. 1 Büyükşehir 1 il olmak üzere toplam 69 belediye kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’nin seçim boyunca hedef aldığı Yeniden Refah’tan büyük başarı. 1 Büyükşehir 1 il olmak üzere toplam 69 belediye kazandı
Yeniden Refah Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 1 Büyükşehir Belediyesi, 1 Belediye, 38 ilçe ve 18 belde kazanmayı başardı.

Tüm Türkiye yerel seçimde çıkacak sonuçlara kilitlendi. 81 il ve 973 ilçede vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sanık başına gitti. Bazı illerde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Seçimin sürpriz partisi ise Yeniden Refah Partisi oldu.

TOPLAMDA 69 BELEDİYE KAZANDILAR

Yeniden Refah Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Şanlıurfa ve Yozgat belediyelerini kazanırken bunun yanında tam 69 belediye kazanmayı başardı.

Bu seçim, yaklaşık 61 milyon seçmenin katılımı ile gerçekleşti ve seçmenler 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı ile 50 bin 336 muhtarlık için tercihlerini yaptı. Yeniden Refah Partisi'nin elde ettiği bu sonuçlar, özellikle bazı bölgelerdeki yerel siyasetteki etkisini göstermektedir.

Fatih Erbakan yaptığı konuşmada, "Yüzde 6 oy aldık. Türkiye'nin üçüncü partisi olduk" ifadelerini kullandı.

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YRP NEDEN YÜKSELDİ?

Gazeteci Bahadır Özgür, seçim öncesi Halk TV'de katıldığı bir programda YRP'nin oy oranındaki artışın nedenlerine dair şu yorumu yapmıştı:

"Ekonomik kriz ve ekonomik krize yanıt veremeyen bir iktidar, buna çözüm getiremeyen ve bu kesimlerin henüz güvenini kazanamayan bir ana muhalefet. Erdoğan’ı uluslararası gelişmeler de sıkıştırıyor. Biri Batı ile ilişkilere tekrar dönme ve Filistin meselesi. Bu o tabanda sorun yaratıyor. Ve faiz. Faizin yüzde 45’e çıktığı bir ortam Erdoğan için en sıkıntılı ortam. Düşük faiz bol kredi onun için elzem. Yeniden Refah’ın anlaşmayacağız dediği zamanki ilk maddelerinden birisi faizdi. Bu seçim Yeniden Refah için ileriye dönük bir anlam taşıyor."

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