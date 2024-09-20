Orhan Uğuroğlu CHP'deki krizin perde arkasını yazdı. Kesin bilgi yayabilirsiniz

Yeniçağ’ın Ankara temsilcisi, duayen gazeteci Orhan Uğuroğlu, CHP Genel başkanı Özel, İBB Başkanı İmamoğlu, ABB başkanı Yavaş ve CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dörtgenindeki yaşanan son dakika gelişmelerini kaleme aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı adaylığı için AKP ile yapışacak derbi karşılaşması için şöyle dedi:

Sol açık Ekrem İmamoğlu.

Sağ açık Mansur Yavaş.

Son günlerde siyasi kulislere yansıyan CHP – AKP derbisi için ben de kolları sıvadım.

2-3 gündür CHP’nin her cephesindeki kaynaklarımı tek tek aradım.

Aman Allah’ım ortalık senaryo doluymuş da haberimiz olmuyormuş.

CHP’deki son siyasi tablo çok net şekillenmiş durumda.

Özgür Özel taraftarları.

Ekrem İmamoğlu taraftarları.

Mansur Yavaş taraftarları.

Ve elbette Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları.

Çok bilinmeyenli denklem.

Ancak bildikleri de rakip AKP takımını sırtlayan tek adam: Recep Tayyip Erdoğan.

Bugün konumuz CHP takımı.

Şimdi gelelim kulislere yansıyan ve ciddiye alınması gereken senaryolara.

İmamoğlu cephesi:

Ekrem Başkana siyasi yasak geleceği konusunda ortaya atılan balon haberler CHP içindeki akil siyasetçiler tarafından da onaylanıyor.

Elbette hukuki olmayan siyasi olan bu karar CHP’liler tarafından yakından takip ediliyor.

Ekrem Başkan’ın bu siyasi yasağı aslında Özgür Özel’in 2025 Kasım ayındaki “erken seçim” çağrısı ile çok yakından ilgili.

Yargı bu siyasi kararı verir, yasak devreye girerse 2025’e kadar temyizde sonuçlanması hayal olur ki işte CHP’de konuşulan en önemli konu bu.

Mansur Başkan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı da işte tam noktada değer kazanıyor.

Siyasi yasaklı olursa Ekrem Başkan, tek aday olarak kalır mı Mansur Başkan?

Evet CHP kulislerinde yansıyan en son kulis bilgisi işte bu.

Peki, bu durumda sağ açık Mansur Başkan CHP için tek aday olur mu?

Hayır.

CHP içinde bir de Özgür Özel grubu var.

Genel başkan yardımcılarından oluşan ekipteki önemli isimlerin bir kaçı ile görüştüm.

Onlar, “Ekrem Başkan yasaklanırsa Özgür Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığı da hemen gündeme gelir” diyorlar.

Aklınız karıştı değil mi?

İşte bu noktada her üç ismin dışında bir de akil siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu adı ortaya atılıyor.

Kılıçdaroğlu’na yakın bir milletvekiline Kılıçdaroğlu’nun CHP içindeki rolünü ya da gücünü sorunca dedi ki;

“Maç hakemsiz olur mu?”

Kılıçdaroğlu’nu hakem olarak görüyorlar demek ki.

Bu önemli ve kesin bilgiye dayanarak Kemal Beyin CHP delegeleri üzerinde hala eski gücü var mı? Kararı etkili olur mu?

Satır, satır yazacağım şu yanıta dikkatinizi çekerim:

“Elbette olur. Çünkü hem seçmen hem delege bazında Sayın Kılıçdaroğlu’nun özgül ağırlığı hiç kaybolmadı ki.

Hakem de sarı kart da var kırmızı kart da var.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda son sözü olmasa bile en ağırlıklı sözü söyleme hakkı ve gücü var.”

Erdoğan dedik ya biraz daha CHP kulislerinde konuşulanla konuyu açayım.

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için de CHP iki ayrı parçaya bölünmüş durumda.

Birinci grup der ki;

“Erken seçim ile Erdoğan’ın yeniden adaylık yolunu açmayalım. Biz 14 Mayıs seçiminden önceki 5 yıl vizyonda kalan bu filmi defalarca izledik.

“Yeneriz” dediler Erdoğan ve YSK’nın anayasayı çiğnenmesine göz yumdular.”

İkinci grup der ki;

“Erdoğan’ı evine siyaseten yenerek gönderelim.

İşte 31 Mart’ta Erdoğan’ın takımı AKP’yi CHP’yi birinci parti yaptık.

Kasım 2025’te de yine yaparız...”

Değerli okurlarım,

55 yıllık mesleki hayatımda hep şu söz ön plana çıktı:

CHP hizipler partisidir.

Özgür Özel adım, adım Türkiye’yi geziyor.

CHP kulisleri fokur, fokur kaynıyor.

100 yıllık CHP ile 23 yıllık AKP’nin çıkacağı derbi karşılaşması 100 yılın en önemli finali olacak.

Tarih; 2025’te mi 2028’te mi?

Ben bilmem. Var mı bilen?