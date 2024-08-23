Orhan Uğuroğlu Flash Tv'den ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Orhan Uğuroğlu Flash Tv'den ayrıldı

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Flash Tv'den ayrıldığını duyurdu.

Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla 2022 yılından bu yana moderatörlük yaptığı Flash TV'den ayrıldığını duyurdu.

Uğuroğlu, veda mesajında, "Değerli arkadaşlar, Flash Haber TV’den ayrıldım. 21 Nisan 2021’den bu yana birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Flash Haber TV’nin tüm emekçilerine, bana verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Uzun süredir kanalda görev yapan deneyimli gazeteci, ayrıca programa konuk olan ve yayınları takip eden izleyicilere de teşekkür ederek, bu süreçte kendisine gösterilen ilgi ve desteğin önemine vurgu yaptı. Uğuroğlu'nun bu beklenmedik ayrılığı, medya camiasında dikkat çekti.

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