Orkun Kökçü 4-1'lik maçın perde arkasını açıkladı

Feyenoord'da forma giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü, takımının Roma'ya 4-1 yenildiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında büyük bir yıkım yaşadı.

Orkun Kökçü 4-1'lik maçın perde arkasını açıkladı

Orkun, Dybala'dan yedikleri gol için "En acı verici andı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında, Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda temsilcisi Feyenoord, İtalyan takımı Roma'ya konuk oldu. İlk müsabakada rakibini 1-0 yenen Hollanda ekibi, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikasını 2-1 mağlup tamamlayınca maç uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde iki gol daha bulan ev sahibi takım, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Maça ilk 11'de başlayan ve 120 dakikada sahada kalan Orkun Kökçü, karşılaşma sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Müsabaka sonrası maçı değerlendiren Orkun, özellikle Dybala'nın 89. dakikada attığı ve maçı uzatmaya götüren golün kendisinde büyük hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

"Diğer gollerin nasıl olduğunu hatırlamıyorum bile" diyen 22 yaşındaki futbolcu, "2-1 gerçekten akşamın en acı verici anıydı" ifadelerini kullandı.

3-1'den sonra bile tur için inancını sürdürdüğünü söyleyen orta saha oyuncusu "Ancak 4-1'den sonra geri dönmek çok zordu" diye konuştu.



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