Orkun Kökçü'ye Liverpool'dan kanca

Bu sezon Premier Lig'de işler yolunda gitmeyen Liverpool, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Chamberlain, Firmino, Milner ve Keita'nın sezon sonu ayrılmasının ardından Kırmızılar, yapılanmaya gidecek. Gelecek sezonda şampiyonluk hedefleyen İngiliz ekibinin hedefindeki son isim Orkun Kökçü oldu.



LİSTE KABARIK

İngiliz basınında yer alan habere göre Liverpool, Feyenoord formasıyla lig şampiyoluğu yaşayan Orkun Kökçü için kulübüyle temaslara başlandığı belirtildi. Ayrıca Liverpool'un transfer listesinde Brighton forması giyen Arjantinli yıldız Alexis Mac Alister ve Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham'ın olduğu belirtildi.



17 GOLE KATKI SAĞLADI

Feyenoord formasıyla bu sezon 44 resmi maça çıkıp 12 gol ve 5 asistlik performans sergileyen milli oyuncu Hollanda Ligi'nde 1 kez de ayın oyuncusu seçilmişti.