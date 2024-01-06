Orkun Kökçü 1 gol ve 1 asistle şov yaptı. Benfica'yı galibiyete taşıdı

Kaynak: İHA
Orkun Kökçü 1 gol ve 1 asistle şov yaptı. Benfica'yı galibiyete taşıdı
Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Aruouca'yı 3-0 yendikleri maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Benfica, Portekiz Premier Lig’in 16. haftasında deplasmanda Arouca’ya konuk oldu. Konuk ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek lider Sporting’in ardından ikinci sırada yer aldı. Puanını 39’a çıkaran Benfica, liderle arasındaki farkı 1 puanda tuttu.

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Maça ilk 11’de çıkan milli yıldızımız Orkun Kökçü, sahada kaldığı 90 dakika boyunca etkili bir performans sergiledi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 47. dakikada attığı golle Benfica’yı 2-0 öne geçirdi. 85. dakikada da Peter Musa’nın golünün hazırlayıcısı oldu ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Benfica formasıyla 2. golünü atan Orkun Kökçü, sezon başında transfer olduğu Portekiz ekibinde göz dolduruyor. Milli futbolcu, ilk golünü 2 Eylül 2023’te Vitoria Guimares karşısında atmıştı.

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