Orman yangınları kalp krizini tetikliyor. Uzmanı açıkladı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak; orman yangınlarının hava kirliliğini artıran önemli bir sorun olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

Orman yangınları kalp krizini tetikliyor. Uzmanı açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak “Hava kirliliği, kalbin ihtiyacı olan temiz havanın karşılanmasını bozar. Orman yangınları; hava kirliliğini artıran çok önemli bir halk sağlığı sorunudur” ifadelerini kullandı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak; hava kirliliğinin kalp krizine zemin hazırlayan risk faktörlerinden biri olduğunun altını çizerek; orman yangınlarının da hava kirliliğini artıran önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Göğüs ağrısı, baskı veya rahatsızlık hissi

-Yansıyan Ağrı

-Terleme

-Halsizlik

-Nefes Darlığı

-Sersemlik

-Çarpıntı

-Sindirim Problemleri

-Bacakların, ayak ve bileklerin şişmesi

-Hızlı ve düzensiz kalp atışları

-Öksürük

-Vücut ağırlığında ani değişim-kilo alma veya verme

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