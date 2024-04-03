Orman yangınlarıyla mücadele için tatbikat düzenlendi

Kaynak: AA
Orman yangınlarıyla mücadele için tatbikat düzenlendi
Kocaeli Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları çerçevesinde eğitim tatbikatı yaptı.

"Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitim ve Tatbikatları" çerçevesinde, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Çalışkan koordinasyonunda Gebze Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı personelin katılmasıyla eğitim ve yangın tatbikatı yapıldı.

Eğitimin ilk aşamasında personele Çalışkan tarafından yangının çıkış sebepleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konusunda bilgiler aktarıldı. Daha sonra ekipmanlar tanıtıldı, orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve müdahale tatbikatı yaptırıldı.

Senaryo gereği yangın işçileri ve memurlar, arazözlerin ormanlık araziye girememesi sebebiyle 400 metre hortum uzatarak suyla müdahale ettikleri yangını kısa zamanda kontrol altına aldı.

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