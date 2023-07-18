Ormanda zehirlenerek ölmüş köpekler bulundu

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Veliler köyü mevkisinde, bir ormanda zehirlenerek ölmüş 6 köpek bulundu.

KAYNAK: DHA
Ormanda zehirlenerek ölmüş köpekler bulundu

Bir köylü, hayvanlarını otlatmak için ormanda dolaşırken hareketsiz bir şekilde yan yana yatan köpekleri fark etti.

Köylünün ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. İlk tespitlere göre, ölen köpeklerin başında çok sayıda tavuk kemiği olduğu belirlendi.

Köpeklerin zehirlenmiş olduğu anlaşıldı. Köpeklerin yan yana dizili halde bulunması ise dikkat çekiciydi. İki köpek, otopsi için Ankara'ya gönderildi, diğer köpekler ise iş makinesiyle açılan çukura gömüldü.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam etmektedir. Köylüler ise suç duyurusunda bulunmuştur.

137a8afd4c4ec18bd51514b14aea3817.jpg

Öne Çıkanlar
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Son Haberler
Ankara'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Güncel
Ankara'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Galatasaray'ın kamp karnesi. Bu 8 futbolcuya dikkat Spor
Galatasaray'ın kamp karnesi. Bu 8 futbolcuya dikkat
Bodrum'da motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Güncel
Bodrum'da motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı çocuk öldü Yaşam
Motosikletin çarptığı çocuk öldü
Diyarbakır’da satırlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı Güncel
Diyarbakır’da satırlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu Spor
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Verginin vergisinin ne için ödendiğini görün. Bursa'da 66 milyon TL’ye hükümet konağı Güncel
Verginin vergisinin ne için ödendiğini görün. Bursa'da 66 milyon TL’ye hükümet konağı