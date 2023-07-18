Ormanda zehirlenerek ölmüş köpekler bulundu

Bir köylü, hayvanlarını otlatmak için ormanda dolaşırken hareketsiz bir şekilde yan yana yatan köpekleri fark etti.

Köylünün ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. İlk tespitlere göre, ölen köpeklerin başında çok sayıda tavuk kemiği olduğu belirlendi.

Köpeklerin zehirlenmiş olduğu anlaşıldı. Köpeklerin yan yana dizili halde bulunması ise dikkat çekiciydi. İki köpek, otopsi için Ankara'ya gönderildi, diğer köpekler ise iş makinesiyle açılan çukura gömüldü.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam etmektedir. Köylüler ise suç duyurusunda bulunmuştur.