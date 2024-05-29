Ormanlık alanda yürüyüş yaparken yaban kedisine rastladıklar

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde doğa yürüyüşü yapan Muhammet Bayram, Muhammet Kalmaoğlu, Adem Ören ve Mustafa Çelikbilek, ormanlık alanda beklenmedik bir şekilde yaban kedisine rastladı. Adem Ören, bu heyecan verici anları cep telefonuyla kaydetti.

Adem Ören, yaşadıkları bu deneyimi "Vahşi bir hayvan olduğunu düşündüğümüz, yaban kedisi olarak tahmin ettiğimiz hayvanı gördük. Biz her pazar günü doğa yürüyüşlerine gidiyoruz. Bu pazar oraya gittiğimizde bir anda karşımızda belirdi, sanki bizlere poz veriyormuş gibi duruyordu. Görmek istedik, bir süre hareket etmedi. Bizim için heyecan verici bir an oldu." diye anlattı.