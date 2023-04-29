ÖRNEK komutan ÖRNEK Türk evladıydı. Milli savaş gemisi MİLGEM'in mimarıydı FETÖ'nün kumpaslarıyla tutsak edildi

MİLGEM'in mimarı, kumpas mağduru Emekli Oramiral Özden Örnek, 5 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Örnek'in donanmaya ektiği tohumlar için büyük bedel ödediğine dikkat çeken Gürdeniz, "Hayatını kaybetti. Şimdi o tohumlar meyve oldu. İşte TCG Anadolu. İktidar adını bile anmadı. Böyle vefasızlık görülmedi." dedi.

ÖRNEK komutan ÖRNEK Türk evladıydı. Milli savaş gemisi MİLGEM'in mimarıydı FETÖ'nün kumpaslarıyla tutsak edildi

AKP-FETÖ kumpası davalarında 3,5 yıl hapis yatan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, beş yıl önce bugün yaşamını yitirdi. 1943 yılında dünyaya gelen ve kanser nedeniyle 75 yaşında yaşamını yitiren Örnek, Deniz Kuvvetleri’ne katkılarından ötürü “Donanma’nın altın çocuğu” olarak niteleniyordu.

Ergenekon ve Balyoz davalarında merkezinde başlıca hedefe konulan kişilerden olan Örnek’e ait olduğu iddia edilen yazılar, “darbe günlükleri” olarak lanse edilmişti. Firar eden eski savcı Zekeriya Öz’ün ifadesini aldığı Örnek, yaklaşık 3,5 yıl tutuklu kaldı.

“SÜRECİN LOKOMOTİFİYDİ”
Örnek’in, Türkiye’nin yetiştirdiği en mümtaz Amiral ve Kuvvet Komutanı olduğunu söyleyen Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre, “Bugün, 21. yüzyılın modern Cumhuriyet Donanmasından bahsediyorsak, bu sürecin lokomotifi hiç şüphesiz Özden Örnek Amiraldir.” dedi.

Örnek’in iki yıllık kuvvet komutanlığı döneminde 50’nin üstünde gemi ve ana sistemin milli yetenek ve olanaklarla envantere katılma süreci projelerinin hazırlandığı ve hepsinde onun imzası olduğuna dikkat çeken Gürdeniz, şunları söyledi:

“MİLGEM, ilk kez Oramiral Vural Bayazıt döneminde 93’lerde gündeme geldi. Ama projenin, millilik oranı o yıllarda yok denecek kadar azdı. Sonra 2001’de MİLGEM adı altında bir proje neredeyse hayata geçiyordu ancak söz konusu proje, milli değildi. Bu isim altında, Alman dizaynı ve malzemesiyle Türkiye’de gemi yapmak amaçlanıyordu. O nedenle de iptal edildi. Durma noktasına gelen bu projeyi, 2003’te buzdolabından çıkarıp hayata geçiren ve Türkiye’yi, kendi gemisini dizayn ve inşa eden 14 ülke arasına sokan kişi Özden Örnek oldu.

“TCG ANADOLU GURURUNUN GERÇEK SAHİBİ”
Bugün TCG Anadolu ve İstif Sınıfı Firkateyn projesi üzerinden yaşanan gururun gerçek sahibi Özden Örnek Amiraldir. Tohumların sahibi odur. İktidar adını bile anmadı. Böyle vefasızlık görülmedi. Bugün onun adını anmaya cesaret edememelerinin ve büyük vefasızlığın temel nedeni bu büyük başarının gerçek sahibi olmasıdır. Büyük kapıyı o açmıştır. Uluslararası büyük tersanelere ve firmalara dur demiştir. Yerli sanayi ve tersaneleri bir araya getirerek sinerji elde etmenin rotasını çizmiştir.

“MEYDAN OKUMANIN AĞIR BEDELİ”
Bugün uluslararası ihalelerle giren ve üne kavuşan STM firmasının milli gemi yapımına entegrasyonunu o sağlamıştır. Ancak bu büyük meydan okumanın bedelini alçak komplolarla ve hayatı ile ödemiştir. Olağanüstü yetenekleri ve mütevaziliği ile öne çıkmış seçkin bir lider olarak, Cumhuriyet Donanmasını 21’inci yüzyıla hazırlayan kişi Özden Örnek’tir. Bugünün modern bahriyesinde neye baksanız neyi kazısanız; hangi yeni gemiye ya da uçağa gitseniz; hangi temel doktrin veya stratejinin temeline inseniz karşınıza o çıkar.

“BEDENİ İHANETİ KALDIRAMADI”
Türkiye onun gibi müstesna bir şahsiyetle, denizcileşme ve savunma sanayini çok da ileriye taşıyabilirdi. 2 yıllık görev döneminde Deniz Kuvvetlerini birinci lige taşıyan Altın bir Amiralin emeklilik döneminde neler başarabileceğini hayal bile edemeyiz. Ancak ömrü yetmedi. Kansere yenik düştü. Yaşadığı büyük ihanet ve vefasızlık dönemine bedeni tahammül edemedi. Böylesi bir aklı ve üstün şahsiyeti çok erken kaybettik. Türkiye ve donanma için büyük bir kayıp.”

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