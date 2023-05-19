İzmir’e demirleyen Milgem korveti TCG Burgazada'yı paylaşan Cem Gürdeniz: Özden Örnek Amiral olmasaydı bu tablo olmazdı

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz İzmir’e demirleyen Milgem korveti TCG Burgazada’yı paylaşırken FETÖ'nün kumpaslarıyla hapis yatan MİLGEM'in mimarı Özden Örnek Amirali unutmadı…

İzmir’e demirleyen Milgem korveti TCG Burgazada'yı paylaşan Cem Gürdeniz: Özden Örnek Amiral olmasaydı bu tablo olmazdı

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İzmir’e demirleyen Milgem korveti TCG Burgazada’yı paylaşan Gürdeniz MİLGEM projesinin mimarı Özden Örnek Amirali unutmadı…

FETÖ KUMPASLARIYLA HAPİS YATMIŞTI

AKP-FETÖ kumpası davalarında 3,5 yıl hapis yatan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, beş yıl önce bugün yaşamını yitirdi. 1943 yılında dünyaya gelen ve kanser nedeniyle 75 yaşında yaşamını yitiren Örnek, Deniz Kuvvetleri’ne katkılarından ötürü “Donanma’nın altın çocuğu” olarak niteleniyordu.

Cem Gürdeniz paylaşımında; “An itibarıyla Alsancak İzmir’de Milgem korveti TCG Burgazada’nın karşısındayız. Özden Örnek Amiralin ruhu şad olsun. Olmasaydı bu tablo olmazdı. 19 Mayıs’ta İzmir’e harika bir armağan.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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