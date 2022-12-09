27 yaşındaki kayıp şarkıcının cansız bedeni bir varilin içinde bulundu

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yaşanan bir cinayet, ülkeyi sokaklara döktü. 27 yaşındaki hip-hop şarkıcısı Nesly Monterroso'dan 3 gündür haber alınamıyordu. Genç şarkıcıdan çok üzücü bir haber geldi. Terk edilmiş bir otomobilin içerisinde cesedi bulundu.

EN SON OFİSTEN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ

Genç rapçi, en son Guatemala şehrinde, cesedinin bulunduğu yere yakın bir ofisten çıkarken görüldü. Her yerde aranırken, yerel sakinler şüpheli görünen bir otomobili ihbar etti. Ulusal Sivil Polis memurları, aracı kontrol etmek için olay yerine geldi. Otomobilde inceleme yapan ekipler, bagajı açtıklarında büyük bir şok yaşadı.

VARİL İÇERİSİNDE BULUNDU

27 yaşındaki genç şarkıcı Nesly Momterroso'nun varil içerisindeki cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı. Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü'ne göre, Nesly kafasına güçlü bir darbe ile öldürüldü. Olay yerindeki mahalle sakinleri ise; sosyal medyada Nesly'nin vücudunda aşırı darp izleri olduğunu iddia etti. Ancak yetkililer bu ayrıntıları henüz doğrulamadı. Nesli'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Genç şarkıcının cesedinin bulunmasının ardından birçok yerde halk sokaklara döküldü. Guatemalalı rapçiler de Neshie olarak bilinen Nesly Monterroso'nun cinayete kurban gitmesi ile ilgili adalet için sokağa çıktı.