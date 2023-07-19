Orta Amerika'yı 6.5 şiddetindeki deprem sarstı

El Salvador kıyıları açıklarında Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem, Nikaragua'dan Guatemala'ya kadar Orta Amerika'nın büyük bir bölümünü salladı ve bazı şehirlerde yaşayanları sokaklara döktü.

ABD Jeoloji Araştırması, merkez üssünün Intipuca, El Salvador'un 27 mil (43 kilometre) güneyinde, 43 mil (70 kilometre) derinlikte olduğunu bildirdi.

El Salvador'un başkentinde, yer sallanırken bölge sakinleri sokaklara döküldü, ancak hasar veya yaralanma bildirimi olmadı.

Çevre Bakanlığı herhangi bir tsunami tehdidi olmadığını bildirdi.

Nikaragua'da deprem, başkentte ve tüm Pasifik kıyılarında güçlü bir şekilde hissedildi.

Nikaragua Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, herhangi bir kayıp olmadığını bildirdi.